Древнейшее из известных в мире захоронений строили не люди

Палеонтолог Ли Бергер обнаружил необычайное захоронение в Южной Африке. Останки, найденные там, принадлежат дальнему родственнику человека разумного, так называемому наледскому человеку, открытому совсем недавно.
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