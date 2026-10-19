“For Iran’s leadership, the next few weeks are a critical window. Anticipating that President Donald Trump will be less sensitive to high energy prices after the midterm elections, Tehran is scrambling to inflict maximum pain now by escalating attacks in the Strait of Hormuz,” the Washington Post reports.
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