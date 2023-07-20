Режим чрезвычайной ситуации введен в поселке Раздольное в Крыму после атаки беспилотником

В поселке Раздольное на северо-западе Крыма введен режим чрезвычайной ситуации. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал об атаке беспилотника в одном из населенных пунктов, в результате которого погиб подросток и были повреждены четыре здания.