Суть Событий

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Режим чрезвычайной ситуации введен в поселке Раздольное в Крыму после атаки беспилотником

В поселке Раздольное на северо-западе Крыма введен режим чрезвычайной ситуации. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал об атаке беспилотника в одном из населенных пунктов, в результате которого погиб подросток и были повреждены четыре здания.

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