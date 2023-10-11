RM ответил фанату, попросившему познакомить АРМИ с его девушкой

Фанбаза АРМИ уникальна. Они могут засмущать даже раскрепощенных корейских айдолов, которых, казалось, уже ничем не удивишь! 10 октября RM провел эфир на Weverse для своих поклонников и поболтал на личные темы.
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