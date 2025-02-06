Татарстанец организовал наркошоп, работавший в пяти регионах России

31-летний житель Татарстана стал фигурантом уголовного дела о продаже наркотиков через интернет. По информации «Вести Саха», со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Якутии, его наркошоп действовал в Казани, Амурской области, Якутии, Забайкалье и Подмосковье.