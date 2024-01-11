Коротко о важном

В Салехарде открылся второй центр дополнительного образования «Еврошкола». Глава города Алексей Титовский на своей странице ВКонтакте сообщил: «Ребята здесь изучают английский и испанский языки, а также программирование.
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