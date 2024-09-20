«Сами не жили и дочерям не дадим»

В 1900 году в одном из сибирских сел решительный одинокий мужик-бобыль, у которого в хозяйстве имелось две коровы, принял ответственное решение: весной он продал свой дом, сам поселился в шалаше, а на все вырученные деньги купил еще дюжину коров.