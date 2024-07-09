Представитель ЕС сообщил о приостановке вступления Грузии в Евросоюз из-за закона об иноагентах

В последнее время отношения Грузии и Евросоюза стремительно ухудшились. Некогда одна из самых прозападных стран на постсоветском пространстве, Грузия попыталась продемонстрировать свою политическую самостоятельность, и это очень не понравилось руководству Евросоюза.
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