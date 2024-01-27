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Не стоит себя ограничивать: хлеб может быть полезным

Не стоит себя ограничивать: хлеб может быть полезным

Мифы о хлебеВысокий гликемический индекс: Один из аргументов против хлеба — быстрое усвоение углеводов и высокий гликемический индекс.

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