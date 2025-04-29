Волочкова прокомментировала предложение Барецкого о совместной жизни

Балерина заявила, что не знает шоумена Фото: открытые источники Известная балерина Анастасия Волочкова заявила, что не знакома со шоуменом Стасом Барецким, который ранее предлагал ей переехать в замок Аллы Пугачёвой и обещал «спасти от алкоголизма».
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