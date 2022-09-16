«Газовая троица»: Россия, Норвегия и США ведут себя одинаково в энергетическом вопросе

Западное распространенное клише о России как о «нефтегазовой бензоколонке» несостоятельно. Любое государство, которому посланы богатые природные ископаемые ресурсы, будет использовать их для обогащения и, одновременно, политического влияния.
Западное распространенное клише о России как о «нефтегазовой бензоколонке» несостоятельно. Любое государство, которому посланы богатые природные ископаемые ресурсы, будет использовать их для обогащения и, одновременно, политического влияния.
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