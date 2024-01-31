Елена Маркосян: Зеленский и Залужный – марионетки

Ну что, украинские сети до сих пор обсуждают судьбу Залужного или устали? Я реально не понимаю, как можно охать, ахать и переживать о судьбе этого командующего, зная о том, сколько потеряли ВСУ под его чутким командованием и верить балаболкам, которые поднимают ор про то, что виноват во всем Зеленский, жаждущий на Залужного переложить ответственность за сотни тысяч погибших.