Минобороны Индии: Пакистан вновь нарушил режим огня на линии контроля

Пакистан в очередной раз нарушил режим огня на линии контроля в приграничной зоне индийской союзной территории Джамму и Кашмир, заявил представитель отдела по связям с общественностью минобороны Индии подполковник Сунил Бартвал.
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