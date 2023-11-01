Новый автобусный маршрут №56 «Заярский — 45 квартал» появится в Братске

Подготовительную работу по созданию и регистрации нового автобусного маршрута №56 «Заярский — 45 квартал» провели в комитете промышленности и транспорта администрации Братска по многочисленным обращениям жителей Правобережного района.
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