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Рейс из Благовещенска в Москву задержан из-за сообщения о «минировании»

Рейс из Благовещенска в Москву задержан из-за сообщения о «минировании»

Рейса авиакомпании S7 Airlines из Благовещенска в Москву задержали после сообщения о «минировании». Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу местного аэропорта, о якобы наличии взрывного устройства на борту заявил один из пассажиров.

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