Рейс из Благовещенска в Москву задержан из-за сообщения о «минировании»

Рейса авиакомпании S7 Airlines из Благовещенска в Москву задержали после сообщения о «минировании». Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу местного аэропорта, о якобы наличии взрывного устройства на борту заявил один из пассажиров.