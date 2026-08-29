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Avici подтвердила полный возврат средств 1685 пользователям после эксплойта карточного продукта в Solana

Avici подтвердила полный возврат средств 1685 пользователям после эксплойта карточного продукта в Solana

Компания Avici, работающая как некастодиальный "необанк" в блокчейне Solana, подтвердила полный возврат средств всем 1685 пользователям, чьи карточные балансы пострадали от взлома 28 августа.

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