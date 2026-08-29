Avici подтвердила полный возврат средств 1685 пользователям после эксплойта карточного продукта в Solana

Компания Avici, работающая как некастодиальный "необанк" в блокчейне Solana, подтвердила полный возврат средств всем 1685 пользователям, чьи карточные балансы пострадали от взлома 28 августа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АС Рост цен на бензи...
- МШ Житель Карелии вы...
- Е Петербурженка 30 ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым