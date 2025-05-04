Главные заявления Путина к этому часу:Россию хотели спровоцировать на ошибки в ходе СВО;Украина и РФ неизбежно помирятся, нужно время;Россия не могла оставить крымчан и севастопольцев на растерзание в 2014 году, принятое решение было правильным;специальной подготовки к СВО не было: "мы искреннее … .