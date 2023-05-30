Военное обозрение

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Bloomberg: валютные резервы Саудовской Аравии снизились до рекордного за последние 13 лет уровня

Bloomberg: валютные резервы Саудовской Аравии снизились до рекордного за последние 13 лет уровня

Объем валютных резервов Саудовской Аравии снижается уже пятый месяц подряд, о чем пишет Bloomberg со ссылкой на недавний отчет ЦБ королевства.

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