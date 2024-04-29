Назван неожиданный источник поступления почти миллиарда евро в бюджет России

FT: европейские банки в 2023 году заплатили налогов в России на 800 млн евро Европейские банки в 2023 году заплатили в России около 800 миллионов евро налогов — это в четыре раза больше, чем до начала СВО на Украине.
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