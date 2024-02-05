Суд оправдал главу Samsung по делу о финансовых преступлениях

Южнокорейский суд в понедельник оправдал председателя Samsung Electronics Ли Джэ Ёна по делу о финансовых преступлениях, связанных со спорным слиянием дочерних компаний Samsung в 2015 году, которое ужесточило его контроль над крупнейшей компанией Южной Кореи.