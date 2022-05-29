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  • Игорь Афанасьев
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«Реал» выиграл Лигу чемпионов, скандал с фанатами перед финалом в Париже, «Уфа» вылетела в ФНЛ, «Оренбург» и «Химки» сыграют в РПЛ, Канада и Финляндия в финале ЧМ по хоккею и другие новости

«Реал» выиграл Лигу чемпионов, скандал с фанатами перед финалом в Париже, «Уфа» вылетела в ФНЛ, «Оренбург» и «Химки» сыграют в РПЛ, Канада и Финляндия в финале ЧМ по хоккею и другие новости

Всем доброе утро! Отгремел финал Лиги чемпионов, но сегодня нас ждёт ещё один финал, не менее важный – финал БЕТСИТИ Кубка России.

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