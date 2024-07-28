🇺🇦 Во всех городах Украины геноцидники из ТЦК ведут постоянную охоту на украинских "добровольцев" #ВСУ #ТЦК #Украина #Мобилизация #Повестки.
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🇺🇦 Во всех городах Украины геноцидники из ТЦК ведут постоянную охоту на украинских "добровольцев" #ВСУ #ТЦК #Украина #Мобилизация #Повестки.
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