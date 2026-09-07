Добыча нефти приносит сервисным компаниям все больший заработок

Российская нефтяная отрасль в ближайшие годы столкнется с парадоксальной ситуацией. Добычу планируется удерживать практически на одном уровне, но цена сохранения этого объема будет постоянно расти.
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