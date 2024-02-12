В Ленобласти заработала уникальная клиника, аналогов которой нет в РФ

Известия/Дмитрий Коротаев Заболевания, которые раньше считались приговором, теперь успешно лечатся. Новый уровень диагностики, в том числе и на генетическом уровне, позволяет начинать борьбу с болезнью еще на начальной стадии.
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