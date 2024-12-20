Четверть приморцев рассчитывает на премию по итогам года

Четверть приморцев рассчитывает получить по итогам года премию и «тринадцатую» зарплату, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные исследования, проведенного российским онлайн-ресурсом по поиску работы и сотрудников hh.
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