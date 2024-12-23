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Тульские новости

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Таша Рублева рассказала тулякам о трендах в 2025 году

Владелица Модного Дома Rubleffka в Москве и Екатеринбурге, член «Деловой России», руководитель рабочей группы при совете по развитию предпринимательства Свердловской области Таша Рублева отметила несколько тенденций на предстоящий год.

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