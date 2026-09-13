Что означает выражение «закрыть гештальт»? Точно не то, что вы думали

Александр Долгих Если вам кажется, что вы точно знаете, что значит «закрыть гештальт», скорее всего, вы и есть его самая знаменитая жертва.
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