ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Что означает выражение «закрыть гештальт»? Точно не то, что вы думали

Что означает выражение «закрыть гештальт»? Точно не то, что вы думали

Александр Долгих Если вам кажется, что вы точно знаете, что значит «закрыть гештальт», скорее всего, вы и есть его самая знаменитая жертва.

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