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В Санкт-Петербурге сменились директора двух театров

В Санкт-Петербурге сменились директора двух театров

В Санкт-Петербурге произошли две ключевые кадровые перестановки в сфере культуры. По данным городского комитета по культуре, новым директором театра имени Комиссаржевской стал Виктор Миньков, ранее возглавлявший "Приют комедианта" (в 2024 году переименованный в театр на Садовой), которого сменила Евгения Давыденко-Мурахтанова.

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