Спорт Уик-Энд

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Дмитрий СЕННИКОВ: Через год плей-офф Лиги чемпионов будет для «Зенита» реален

Дмитрий СЕННИКОВ: Через год плей-офф Лиги чемпионов будет для «Зенита» реален

Питерцы добились прогресса в своей игре, и теперь у них достаточно сильная команда европейского уровня Собеседник «Спорт уик-энда» - экс-защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников.

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