Japan Times: годовщина атомных бомбардировок Японии обернулась скандалом

В японском городе Нагасаки 9 августа будет отмечена память жертв атомной бомбардировки 1945 года. Ежегодные мероприятия в этот день, посвященные миру и ядерному ограничению, обычно были аполитичными, но не в этот раз.
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