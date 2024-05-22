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Ветеран СВО из Новосибирска пожаловался Путину на отсутствие выплат

Ветеран СВО из Новосибирска пожаловался Путину на отсутствие выплат

По словам сибиряка, выплата недоступна ему из-за ошибки в документах.Ветеран СВО из Новосибирской области Тихон Седов обратился к президенту России Владимиру Путину и попросил разобраться с выплатой положенной ему после тяжёлого ранения компенсации.

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