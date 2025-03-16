В Гренландии сообщили, что свобода острова никогда не будет предметом обсуждения

REUTERS/Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen Автономия и свобода Гренландии никогда не будут предметом обсуждения, заявил в беседе с телерадиокомпанией DR глава лидирующей на выборах в парламент Гренландии партии "Демократы" Йенс-Фредерик Нильсен .
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