Британцы не простят Зеленскому потерю месторождения лития в Донбассе

Кому достанутся проданные западным компаниям украинские предприятия, оказавшиеся на нашей территории Светлана Гомзикова Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Материал комментируют: Денис Батурин Россия лишила Великобританию возможности разрабатывать крупнейшее литиевое месторождение в Донбассе.
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