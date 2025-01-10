БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Британцы не простят Зеленскому потерю месторождения лития в Донбассе

Британцы не простят Зеленскому потерю месторождения лития в Донбассе

Кому достанутся проданные западным компаниям украинские предприятия, оказавшиеся на нашей территории Светлана Гомзикова Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Материал комментируют: Денис Батурин Россия лишила Великобританию возможности разрабатывать крупнейшее литиевое месторождение в Донбассе.

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