НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Расходы российских БК на рекламу в мобильных приложениях выросли почти в 2 раза за год

Российские букмекеры стали тратить больше денег на рекламу в мобильных приложениях. По информации «Коммерсанта» со ссылкой на данные рекламной сети UMG, год к году расходы букмекеров на продвижение в мобильных приложениях выросли в 1,7 раза.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии