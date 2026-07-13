Расходы российских БК на рекламу в мобильных приложениях выросли почти в 2 раза за год

Российские букмекеры стали тратить больше денег на рекламу в мобильных приложениях. По информации «Коммерсанта» со ссылкой на данные рекламной сети UMG, год к году расходы букмекеров на продвижение в мобильных приложениях выросли в 1,7 раза.