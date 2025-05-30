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Российские мужчины не хотят, чтобы их дети стали чиновниками

Российские мужчины не хотят, чтобы их дети стали чиновниками

Россияне не хотят, чтобы их дети были дворниками, чиновниками и блогерами. Как передает корреспондент РИА «Новый День», главной карьерной страшилкой для детей родители в России по-прежнему считают профессию дворника.

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