Российские мужчины не хотят, чтобы их дети стали чиновниками

Россияне не хотят, чтобы их дети были дворниками, чиновниками и блогерами. Как передает корреспондент РИА «Новый День», главной карьерной страшилкой для детей родители в России по-прежнему считают профессию дворника.
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