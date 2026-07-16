Когда камера видит больше, чем ты

Фотообъектив порой улавливает то, что остается незаметным для обычного взгляда. В этой подборке собраны кадры, где привычные законы физики и геометрии будто перестают действовать: тень обретает человеческий облик, попугай превращает утку в плавсредство, а котенок, кажется, побеждает гравитацию.