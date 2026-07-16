НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Шняги.Нет

3 подписчика

Когда камера видит больше, чем ты

Когда камера видит больше, чем ты

Фотообъектив порой улавливает то, что остается незаметным для обычного взгляда. В этой подборке собраны кадры, где привычные законы физики и геометрии будто перестают действовать: тень обретает человеческий облик, попугай превращает утку в плавсредство, а котенок, кажется, побеждает гравитацию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии