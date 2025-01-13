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Царьград

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Украина: Угрозы Зеленскому из-за снижения мобилизационного возраста до 18 лет

Украина: Угрозы Зеленскому из-за снижения мобилизационного возраста до 18 лет

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что попытка президента Владимира Зеленского снизить мобилизационный возраст до 18 лет может вызвать протесты и угрозы расправы сотрудникам военкоматов, защищающим своих детей.

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