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62ИНФО | Новости Рязани

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Коллектив школы № 14 Рязани получил благодарность губернатора за вклад в развитие образования

Коллектив школы № 14 Рязани получил благодарность губернатора за вклад в развитие образования

Церемония награждения лучших педагогов региона прошла 5 октября, она была приурочена к Дню учителя.

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