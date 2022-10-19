Генштаб ВСУ: Войска ВС РФ продвигаются на востоке Харьковской области

В утренней сводке Генштаб ВСУ подтверждает сообщения о том, что войска Вооруженных сил Российской Федерации оттесняют украинскую армию с ранее занятых теми позиций из населённых пунктов на востоке Харьковской области, сообщает "Военное обозрение".