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ИЗВЕСТИЯ iz

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Президент Абхазии заявил об интересе республики к участию в Союзном государстве

Президент Абхазии заявил об интересе республики к участию в Союзном государстве

Абхазия не исключает возможность в будущем присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии, поскольку это отвечает интересам развития республики, заявил в интервью «Известиям» президент Абхазии Аслан Бжания.

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