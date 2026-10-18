Правительство Великобритании недовольно позицией властей региона, которые сопротивляются возведению радиолокационного комплекса Deep Space Advanced Radar Capability (DARC) для мониторинга космического пространства.
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