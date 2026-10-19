Игры в слова, лингвистические задачки и головоломки улучшают нейропластичность и укрепляют память. Потренируемся? фото: fizkes/iStockphotoПравила игрыПеред вами «ромашка» из 7 сот: одна буква центральная, и 6 вокруг нее.
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