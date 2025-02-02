НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

164 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    когда эта гнида начнёт лезть обратно посадить за предательство!!!Чимаев стал подда...
  • Юрий Воробьев
    Однажды поднятый русский флаг спускаем быть не должен – Император Николай 1 Только так!!!Фетисов о возможн...
  • Сергей Потемкин
    Жаль...«Навсегда в наших...

Сорокин отразил 28 из 30 бросков «Тампы» и стал 2-й звездой матча. Победа – 6-я подряд при 95,8% сэйвов и КН 1,19 на отрезке

Вратарь «Айлендерс» вышел в старте на матч против «Лайтнинг» (3:2 ОТ).  Победа стала для россиянина 6-й подряд (95,8% сэйвов на отрезке, коэффициент надежности 1,19) и 19-й в 37 играх в сезоне (90,8%, 2,63).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх