Активисты подали заявку на благоустройство парка 300-летия Барнаула по нацпроекту

Барнаульцы направили заявку парка 300-летия Барнаула на голосование по программе благоустройства в конце сентября Активисты, выступающие за создание так называемого парка 300-летия Барнаула в овраге за ТЦ "Европа", подали заявку на включение этой территории в голосование по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".