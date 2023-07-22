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Автомобилистам разъяснили, что делать при сигнале тревоги на Крымском мосту

Автомобилистам разъяснили, что делать при сигнале тревоги на Крымском мосту

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков напомнил, что Крымский мост «является целью врага», и при любой опасности с этого стратегического объекта производится эвакуация людей и автомобилей, иногда по нескольку раз в день.

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