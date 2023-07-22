Автомобилистам разъяснили, что делать при сигнале тревоги на Крымском мосту

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков напомнил, что Крымский мост «является целью врага», и при любой опасности с этого стратегического объекта производится эвакуация людей и автомобилей, иногда по нескольку раз в день.
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков напомнил, что Крымский мост «является целью врага», и при любой опасности с этого стратегического объекта производится эвакуация людей и автомобилей, иногда по нескольку раз в день.
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