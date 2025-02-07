Си Цзиньпин: зимние Азиатские игры отражают общие стремления народов Азии к миру, развитию и дружбе

Харбин, 7 февраля /Синьхуа/ -- 9-е зимние Азиатские игры воплощают общие стремления народов Азии к миру, развитию и дружбе, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин, призвав к совместной приверженности достижению этих целей.
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