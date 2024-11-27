Часть Херсонской области вслед за Запорожской оказалась обесточена

Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о перебоях с электроснабжением в регионе. По его словам, оно прервалось в 172 населенных пунктах в шести муниципальных округах региона, затронув 137,5 тыс.
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