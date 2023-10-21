Несносные пришельцы возвращаются, Скотт Пилигрим нажимает на газ: главные новости аниме за неделю

В преддверии заключительного эпизода «Атаки титанов» на японском канале NHK выпуск документальной передачи о людях и их профессиях посвятят Эрену Йегеру как участнику Разведкорпуса (это первый случай, когда в шоу расскажут о персонаже аниме!).
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