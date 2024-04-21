Традиции и запреты 21 апреля на Родиона Ледолома могут предупредить о серьезных финансовых потерях Полина АвдотьеваНа народно-церковный праздник Родиона Ледолома, который ежегодно отмечается 21 апреля, люди старались очистить реки и водоемы, чтобы весна могла беспрепятственно вступить в свои права.
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