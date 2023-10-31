Минздрав: Без топлива в больницах сектора Газа могут погибнуть более 750 человек

Отделение Министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа поделилось информацией о том, что в ближайшие дни более 750 человек могут погибнуть в медучреждениях сектора Газа по причине остановки работы электрогенераторов из-за недостатка топлива.
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